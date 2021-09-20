إصابة سيدة سقطت عليها «بلكونة» أثناء سيرها في الشارع بالفيوم

كعادتها كل يوم، تخرج «الحاجة مروة» من منزلها، ثم تذهب لشراء بعض المستلزمات والخضروات من شارع «مصطفى كامل»، أحد أكبر الشوارع التجارية بمدينة الفيوم، وبينما تسير في وسط الشارع، فوجئت بسقوط بلكونة من أحد العقارات القديمة فوقها، مما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات متفرقة، وهرع المارة إلى السيدة لإنقاذها وانتشالها من بين الحطام، واستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بسقوط بلكونة على المارة في شارع شهير بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد مأمور السحلي، مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم، بنطاق القسم، وإصابة سيدة إثر سقوط البلكونة فوق رأسها.

الشرطة تعاين موقع انهيار بلكونة عقار قديم

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثانس الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط بلكونة منزل قديم ومتهالك في شارع مصطفى كامل.

نقل سيدة سقطت عليها بلكونة للمستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة مروة محمد عبد الحميد، ربة منزل (50 سنة)، بكدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام.

إخلاء عقار سكني قديم بعد سقوط البلكونة على المارة

وجرى إخلاء العقار السكني القديم، من السكان بعدما سقطت البلكونة الخاصة به على المارة وتسببت في إصابة سيدة، كما جرى إخلاء العقارين المجاورين له خوفاً من تأثرهم بسقوط البلكونة نظراً لكونها عقارات قديمة، كما جرى انتداب لجنة فنية هندسية من مجلس مدينة الفيوم والحي لمعاينة العقار السكني وبيان عما كان آيلاً للسقوط من عدمه، وتقديم تقرير مفصل يفيد حالة المنزل ومدى خطورة بقاء السكان فيه.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.