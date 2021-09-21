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زايد: جنوب سيناء الأولى في عدد متلقي لقاحات كورونا

افتتاح مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء خلال أسابيع

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محمد عزالدين
11:26 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزيرة الصحة والسكان

وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن محافظة جنوب سيناء تعد المحافظة الأولى في عدد من تلقى فيها لقاحات كورونا، حيث سجلت 167% من المستهدف، لافتة أن عدد سكان المحافظة 168 ألف مواطن، وعدد المسجلين حتى الآن في منظومة التامين الصحي الشامل 95 ألف مواطن، وتم إجراء عمليات في حدود 1500 عملية.

وأضافت «زايد»، خلال كلمتها بحفل افتتاح عددا من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه جرى إنشاء مستشفيات جديدة بها مثل مستشفى الطور التي قاربت على الانتهاء وتتجاوز تكلفتها 2 مليار جنيه، ومستشفى سانت كاترين إضافة لطابا وأبورديس التي دخلت الخدمة، ورأس سدر خلال أسابيع قليلة.

ووجهت الشكر للهيئة الهندسية على مجهودها الكبير، حيث انتهت من 100% من الوحدات الصحية والمراكز الصحية في جنوب سيناء إضافة لـ90% في منشآت العلاج.

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