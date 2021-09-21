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السيسي عن عدم تأجيل افتتاحات اليوم: «المشير طنطاوي رجل جاد يحب العمل»

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محمد عزالدين
11:32 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان أمامهم خيار في تأجيل افتتاحات اليوم بعد وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، «قولنا نكمل هذا الأمر لأنه كان رجل جاد يحب العمل».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، أنّه إذا كانت إيرادات قناة السويس خلال فترة الجائحة خلال العام الماضي 6% وهذا العام 11%، وهذا رقم غير قليل، «كل ما الأمور تتعافى كل ما قدرتنا وقدرة القناة على التعافي تزيد».

   

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