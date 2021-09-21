أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ3 سنوات، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري حتي الاثنين 27 من الشهر نفسه، حيث سيتم فتح المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام تلك المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

60 % فأكثر الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ3 سنوات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ3 سنوات كالتالي :-

الحد الأدنى دبلوم المدارس الثانوية التجارية 60 % فأكثر.

الحد الأدني دبلوم المدارس الثانوية الصناعية 60% فأكثر.

الحد الأدني دبلوم المدارس الثانوية الزراعي 60% فأكثر.

الحد الأدني دبلوم المدارس الثانوية سياحة وفنادق 60% فأكثر.

وحددت وزارة التعليم العالي المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد بالمدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات ( التجارية- الزراعية - الصناعية - سياحة وفنادق) كالتالي :-

المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات

1- دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور شعب (الإدارة - الشؤون القانونية – التسويق وسوق المال - تأمينات تجارية).

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب (مساعد فني إداري - خدمات النقل الدولي - سكرتارية طبية).

المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات

- الشؤون الفندقية (مطعم – مطبخ – إشراف داخلي – خدمات سياحية).

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية (إعداد مهني) شعبة:

‌أ- إنتاج وخدمة.

‌ب- إشراف داخلي ومناطق عامة.

‌ج- تعليم مزدوج (إشراف داخلي – فني طاهي – مطعم).

‌د- المدرسة المصرية الألمانية (باول/ ران) الجونة (مطعم – مطبخ).

المدارس الثانوية الزراعية (ونظائرها) نظام الثلاث سنوات

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (الشعبة الزراعية) تخصصات: (الإنتاج الحيواني و الداجني - التصنيع الغذائي والعجائن – استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية – تكنولوجيا انتاج وتصنيع الاسماك – العجائن والمخابز).

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص (أمناء المعامل).

3- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص (تكنولوجيا تربية وإنتاج الأسماك) تعليم مزدوج.

4- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص ( ميكنة زراعية – غابات).

5- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية إعداد مهني تخصص (بستنه – صحة بيطرية – تربية النحل ووقاية المزروعات – ألبان وصناعات زراعية – صناعة العجائن والمخبوزات).

6- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية التصنيع الغذائي [التعليم التبادلي]: تخصص (عجائن ومخبوزات - تخصص تصنيع منتجات الألبان).