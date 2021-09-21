وزيرة البيئة: الدول الإفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية والأقل تسببا فيها

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، أمس، الاثنين، قائلة إنها تضمنت أكثر من رسالة في وقت حاسم، حيث تبقى 40 يوما على المؤتمر القادم لتغير المناخ الذي ستستضيفه المملكة المتحدة.

الرئيس يؤكد أهمية توفير التمويل الذي تعهدت به الدول الصناعية المتسببة في الانبعاثات

وقالت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية توفير التمويل الذي تعهدت به الدول الصناعية المتسببة في الانبعاثات، أما ثاني رسالة فهي توفير التمويل وانفاقه بعدالة على موضوعات التكيف، حيث ستتأثر الدول في ملفي المياه والزراعة، وبالتالي من المهم أن تتكيف معها من خلال التمويل.

وأضافت «فؤاد»: «قضية التكيف تهم الدول الأفريقية، وهذه القضية لم يتم الالتفات لها من الدول كلها بنفس الصورة التي تفاعلوا بها مع قضية الطاقة، وبالتالي فإن هناك ضرورة لوضع تمويل وخطة واضحة لقضية التكيف».

5% نسبة الانبعاثات من الدول الأفريقية

وتابعت وزيرة البيئة، أن المحور الثالث الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته هو أن القارة الأفريقية لم تتسبب في الانبعاثات الكربونية، حيث لم تتعد نسبتها 5% من الانبعاثات العالمية، لكنها أكثر الدول تأثرا، وبالتالي يجب على الجميع الوفاء بالتزام اتفاقية باريس بتوفير التكنولوجيا والتمويل وتنمية القدرات.

وأكدت وزيرة البيئة، أن حق التنمية للدول النامية يجب أن يكون أساس التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس.