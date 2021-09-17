واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأعلنت مباحث التموين، ضبط «1202» قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها عدد «6 قضايا محلات ومخازن بدون ترخيص لبيع المستلزمات الطبية» بإجمالى مضبوطات 93622 قطعة «مستلزمات طبية» دون فواتير ومجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بمحافظة بنى سويف.

الحملات أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- ضبط المدير المسئول عن «مصنع لتعبئة غاز البوتاجاز الصب "قطاع خاص" بمحافظة بنى سويف»، إذ تبين وجود نقص فى أوزان الإسطوانات المعبأة والموجودة بالمصنع بكمية قدرها 1.83 كيلو جرام فى الإسطوانة الواحدة، لعدد 66120 إسطوانة.. بإجمالى عجز فى الأوزان بكمية قدرها 121 طن غاز صب.

تصرف المذكور فيها، وباعها بالسوق السوداء، قدرت بقيمة مالية «629200» جنيه، وكذا تبين ورود فاتورة استلام بكمية قدرها «22.500» طن غاز صب غير مثبتة بالدفاتر، قدرت بقيمة مالية 117000 جنيه.

ضبط 4.5 طن كبدة مجمدة مجهولة المصدر

- ضبط (7.5 طن لحوم مجمدة – مفروم دواجن – دهون حيوانية) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

- ضبط (4.5 طن "كبدة مجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر " ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط كميات ودقيق محهولة المصدر

- ضبط (1.5 طن "أسماك مجمدة" معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

- ضبط (30.48 طن "دقيق فاخر- سكر حر- زيت طعام) معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لتجارت السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط 28.85 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات وشكائر

- ضبط (2 طن سكر، 300 عبوة زيت "تموينى" مخصص ربطا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.. قدرت بقيمة مالية "23300" جنيه) بحوزة المدير المسئول عن (محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.

- ضبط (28,85 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات وشكائر) بدون مستندات "مجهولة المصدر" "مستلزمات إنتاج" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

- ضبط (430000 قرص أدوية خاصة بعلاج "القلب- الضغط- السكر المسكنات- الفيتامينات) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مستشفى وبداخلها صيدلية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

- ضبط (6.58 طن زيوت سيارات رديئة سابقة الإستخدام من مخلفات المصانع والسيارات تم تجميعها لإعادة تدويرها بدون مستندات مجهولة المصدر «مستلزمات إنتاج»، 3.800 طن "زيوت سيارات" معبأة داخل عبوات مون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية «منتج نهائى» و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة مغشوشة ومقلدة)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالكى (مصنع لتعبئة زيوت السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

- ضبط (7 أطنان "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

- ضبط (1,5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها فى السوق السوداء)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.