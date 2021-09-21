تطعيم 280 ألف مواطن بلقاح كورونا في المنوفية

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تطعيم 280 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما في ذلك المراكز التي قدمت اللقاح للمسافرين إلى الخارج والبالغ عددها 5 مراكز لتسهيل عملية حصولهم على اللقاح بطريقة آمنة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

«جودة»: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بلقاحات كورونا، لمواجهة انتشار الفيروس، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة في مواجهة الجائحة حفاظا على حياة المواطنين .

صحة المنوفية تناشد المواطنين التسجيل لتلقي لقاح كورونا

وطالب «جودة»، المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، مشددا على أن اللقاح آمن ولا توجد مشاكل صحية بعد الحصول عليه، كما أن تلقي اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس وإنما يقلل الأعراض عند الإصابة.

وكيل وزارة الصحة يتفقد المصابين بالتسمم في السادات

علي صعيد مختلف، تفقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفي السادات، للإطمئنان على 11 مصابا بالتسمم في إحدى المزارع نتيجة شرب مياه ملوثة بمبيد حشري يستخدم لرش الفاكهة.

وتفقد «جودة»، سير العمل بقسم الطوارئ للتأكد من انتظام الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى السادات العام، مشددا على استمرار الجولات الميدانية وتحسين منظومة الصحة، والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين لرفع المعاناة عن كاهلهم .