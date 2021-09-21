منهج رابعة ابتدائي الجديد يقدم آليات تقييم مختلفة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل منهج رابعة الابتدائي الجديد، موضحة أنه تم إضافة مواد جديدة تهتم بتنمية مهارات الطلاب وتنمي الفهم، مؤكدة على أن أسلوب تقييم الطلاب سيكون بالألوان، وسيتم عقد ثلاثة اختبارات في كل فصل دراسي، مشددة على الطلاب بضرورة الاهتمام بالحضور في المدارس والاستفادة من جميع المنصات التعليمية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن منهج رابعة الابتدائي الجديد يهدف إلى قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي، مؤكدة على أنه يجب على الطلاب الالتزام بنسبة الحضور المقررة وهي ألا تقل عن 80%، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.

تفاصيل منهج رابعة الابتدائي الجديد

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة الرياضيات.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الدينية «الإسلامية، أو المسيحية».

- مادة المهارات المهنية.

- مادة التربية الفنية.

- مادة التربية الموسيقية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus».

أدوات تقييم رابعة الابتدائي

- المواظبة على الحضور.

- الاختبارات.

- معدل حضور لا يقل عن 80%.

- المهام الأدائية.

- تقويم تكويني.

آليات التقييم في منهج رابعة الابتدائي الجديد

- اللون الأخضر يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف من 65 إلى 85.

- اللون الأزرق يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف من 85 إلى 100.

- اللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات من 1 لأقل من 50.

- اللون الأصفر يوضح أنّ المتعلم يحتاج إلى بعض الدعم 50 لأقل من 65.

آليات تقدير الطالب في منهج رابعة الابتدائي الجديد

- تُحسب درجة الطالب في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات تحسب من 100 درجة.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80%.

- تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر يعيد السنة الدراسية مرة أخرى.