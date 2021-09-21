الغباري: المشير طنطاوي كان عظيما ومميزا في اختيار القادة

نعى اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أنه كان قائدا عظيما وكان فكره الإستراتيجي راقي جدا: «كنت ممن خدمت معه، وكنت مديرا للشرطة العسكرية ومديرا لسلاح المدرعات ومديرا لكلية الدفاع الوطني لمدة 4 سنوات».

الانضباط والعلم.. أهم معايير المشير طنطاوي في اختيار القادة

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «المشير طنطاوي كان يتميز بحسن اختيار للقادة، فقد كان يضع بندين أساسيين، وهما الانضباط والعلم، فقد كان يبحث عنهما دائما في التدريب وكان يعمل على رفع كفاءة القوات دوما».

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «عمره ما كان بيعين واحد إلا لما يكون كامل التأهيل سواء وظيفيًا أو علميا أو في تدرجات القوات المسلحة مثل أكاديمية ناصر أو أكاديمية كبار القادة»، مشيرًا إلى أن الكتيبة 16 مشاة في حرب أكتوبر التي كان قائدا لها كانت نموذجا.

موقف شخصي

وأكد، على أنه عندما كان مديرا لكلية الدفاع الوطني فوجئ بأن المشير طنطاوي قرر تعيينه مديرا للشرطة العسكرية: «بقوله يا أفندم إن دي مش الوظيفة اللي أتمنى أشتغل فيها، لكن هو قالي أنا جايبك عشان حاجة معينة جواك، أنت بتبقى ناجح في التخطيط والتطوير، وأنا عاوزك تنفذ مهام في الشرطة العسكرية خلال فترة معينة، وكنت مستغرب إزاي يختارني للمهمة دي وأنا مشتغلتش في المجال، ولما سلمت المهمة وخلصت، قالي صدقت إني أعرف هتطلع إيه؟!».