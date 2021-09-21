رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من مراجعة ورصد وتقدير الدرجات، لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن نتيجة الثانوية العامة دور ثانٍ 2021، أن الامتحانات سارت فيها بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات أو مشكلات، موضحة أنها بدأت الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، متاحة عبر رابط مخصص لذلك، من اليوم الثلاثاء، الموافق 21 سبتمبر الجاري.

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

- يمكن الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة من هنا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بك، ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة، وبعدها ستحصل على النتيجة.

وأكد وزير التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 9 أكتوبر المقبل، حضوريا في المدارس، مهما كانت الصعوبات والتحديات لافتا إلى استعداد الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مكثفة للحفاظ على صحة الطلاب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021، مؤكدة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات أو مشكلات، موضحة أن الامتحانات عقدت فى جو هادئ ومناسب، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد حدوث أى تجاوزات تؤثر على سير العملية الامتحانية، منوهة إلى أن جميع اللجان الامتحانية كانت معقمة تماما.