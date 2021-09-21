إقبال كبير على مراكز تطعيم لقاح كورونا الجديدة في بورسعيد

شهدت مراكز التطعيم الجديدة في بورسعيد إقبالاً كبيراً من المواطنين، لليوم الثاني على التوالي، للحصول على لقاح كورونا، حيث تستقبل المراكز المواطنين من الساعة العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساءً، وذلك بالمواقع الآتية: مركز شباب الحي الإماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

وتابع محافظ بورسعيد الإجراءات المتبعة بالمراكز لتلقي المواطنين لقاح كورونا المستجد، مشدداً على منع التزاحم، والتيسير على المواطنين خلال تلقي اللقاح، مؤكداً أن المراكز الجديدة ساهمت في سهولة الحصول على اللقاح فور الذهاب للمركز، موجهاً الشكر للأطباء على الجهود المتواصلة لمجابهة جائحة كورونا.

وناشد «الغضبان» المواطنين سرعة الحصول على اللقاح، حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الفيروس، مشيراً إلى أن المحافظة توفر كميات كبيرة من اللقاح حتى يتسنى لجميع المواطنين الحصول عليه.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، الدكتور أحمد أبو هاشم، في وقت سابق، الاستعدادات النهائية لحملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، حيث دعا وكيل الوزارة المواطنين للتسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا.

وتابع وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، مع عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد جودة، مساعد مدير الطب الوقائي، والدكتورة رويدا دراهم، مدير إدارة الثقافة والإعلام، وشويكار بدرة، مدير مركز المعلومات بالمديرية، وحورية عبد العزيز، مدير إدارة التمريض بالمديرية، سير العمل في مراكز تلقي اللقاح الجديدة، للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية، كما لفت «أبو هاشم» إلى تدشين الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.