إجراء 79863 تحليلا بمعامل مستشفيات «صحة دمياط» .. بينها 2383 «كورونا»

أعلنت إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط إجراء 79863 تحليلا بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة وتم توفير جهاز كمياء دم وجهازين صور دم وميكروسكوب وحضانة وحمام مائي لمعمل مستشفى دمياط العام لخدمة العيادات الخارجية وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

إجراء 1006 تحاليل مخدرات رباعى للسائقين بمعمل إدارة المجالس الطبية في دمياط

كما تم توفير جهاز صور دم لمستشفى دمياط التخصصى حيث تم توفير جهاز pcr بمعمل مستشفى الحميات لإجراء تحليل فيروس B بالمحافظة وعدد من المحافظات والاشتراك في 7 قوافل علاجية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بإجمالي 1239 تحليل كمياء دم و285 طفيليات حيث تم المشاركة بحملات صندوق مكافحة وتعاطى المخدرات بإجمالي عدد فحوص 2910 موظفين والمشاركة بـ6 حملات مرورية مع إدارة مرور دمياط وزارة الداخليه بإجمالي 9000 سائق حيث تم إجراء 1006 تحاليل مخدرات رباعى للسائقين بمعمل إدارة المجالس الطبية.

وأوضح الدكتور حسن سليم، مدير إدارة المعامل، أن الإدارة تواصل خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

إجراء 2383 تحليل pcr covid 19 للمسافرين

وتم إجراء 2383 تحليل pcr covid 19 للمسافرين و120 للمرضى بمعمل حميات دمياط تم عمل 27702 عينة أغذية صحية و920 أغذية جمارك تم فحص 1029 عينة مياه مرشحة و82 عينة مياه معبأة و56 مياه للمبيدات بالإضافة لـ83 فحص درن.

وتم عقد دورة تدريبية تستهدف جميع الفئات بمعمل المستشفيات وأطباء وفنيين وكميائيين للتدريب على جودة المعامل وتطبيق الأمان المعملي بإجمالي عدد المتدربين 33 متدربا.