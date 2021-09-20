نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات بجامعة المنصورة.. ذاكرة التاريخ المرضي

أخذت جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على عاتقها أن تكون الجامعة الإلكترونية الأولى في مصر، واستحدثت أنظمة إلكترونية لإدارة المنشآت والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وامتد الأمر إلى مراكزها الطبية ومستشفياتها فأنشأت نظام «ابن سينا»، لإدارة المستشفيات والذي يحتفظ بجميع بيانات المرضى وحالتهم وتاريخهم المرضي، ويزيد عدد المسجلين على هذا البرنامج عن مليوني مواطن.

التاريخ المرضي لجميع المترددين على جامعة المنصورة

يستطيع أي طبيب داخل جامعة المنصورة أن يعرف التاريخ المرضي لأي مريض تردد على المستشفى حتى لو مرت سنوات، من خلال نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات، فبمجرد إدخال الرقم القومي للمريض تظهر بياناته وتاريخه المرضي والأشعة والتحاليل التي أجراها من قبل في أي مركز من مراكز المنصورة الطبية فجميعها مرتبط بنظام واحد.

بدأ العمل بنظام ابن سينا لإدارة المستشفيات في جامعة المنصورة منذ عام 1998، بعد أن عكف مركز التقنية بالجامعة على إنشائه، ووفر على الجامعة جهودا كبيرة حال تردد المريض على أكثر من مركز أو أكثر من مستشفى بالجامعة، فبضغطة واحدة يستطيع الطبيب أن يعرف تاريخ المريض المرضي حتى ولو كانت أولى المقابلات بينهما.

ربط مراكز ومستشفيات جامعة المنصورة الطبية

وربط نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات، المراكز الطبية بالجامعة بعضها ببعض وهي «مركز الكلى والمسالك البولية، مركز الجهاز الهضمي، مركز طب وجراحة العيون، مركز الأورام»، بالإضافة إلى ربط المستشفيات أيضا على النظام وهي مستشفيات: «الجامعة الرئيسي، الطوارئ، الباطنة التخصصي، الأطفال، الطلبة الجامعي».

وينقسم نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات إلى 9 أقسام رئيسية تتحكم في كل ما يخص المريض وهي:

مكتب السجل

وهو أول ما يتعامل معه المريض ويبحث عما إذا كان المريض جديد يتم تسجيله لأول مرة أم أنه سبق له التردد على مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية

العيادات الخارجية

يتحرك المريض بعد تسجيله إلى العيادات الخارجية حيث يظهر للطبيب عدد مرات زيارة المريض وتاريخه المرضي مرتب من الأحدث إلى الأقدم

الأقسام الداخلية

عند حجز المريض داخل المستشفى يستطيع الطبيب تحويل المريض لعمل تحاليل أو أشعة وتظهر أماهه النتيجة فور الانتهاء من التحليل وتشخيص حالة المريض

التحاليل الطبيبة

ويظهر بها نتائج أي تحاليل طبية أجراها المريض في أي مركز أو مستشفى داخل الجامعة

نظام الأشعة

يتعامل مع المرضى القادمين من العيادات الخارجية، ومن خلاله يقف فقط على اسم المريض ليعرف نوع الأشعة الذي طلبه المريض، بالإضافة إلى : نظام المناظير، تكاليف العلاج، نظام الصيدلية، نظام التغذية.