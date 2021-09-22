إصابة 3 سيدات وطفلتين بتسمم غذائي في سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي، شمال سوهاج، 3 سيدات وطفلتين مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، وتم حجزهم بقسمي الباطنة والأطفال تحت الملاحظة الطبية ونفى المصابون وجود شبهة جنائية، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول كل من «صباح.ع.ع»، 55 سنه ربة منزل، «إسراء.ا.ف»، 27 سنه، ربة منزل و«شيماء.خ.م»، 29 سنة، ربة منزل والطفلة «هنا.م.ا.ق»، عامين و«جنا.م.ا»، عامين، يقيمون بدائرة مركز شرطة طما مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر«تسمم غذائي»، إثر تناول طعام فاسد، وتم حجزهم بقسمي الأطفال والباطنة، والحالة العامة مستقرة.

الإصابة نتجت عن تناولهم طعام منزلي فاسد

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم بعد تناولهم طعام منزلي فاسد، ونفوا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن مركزي طما والبلينا يشهدان العديد من حالات التسمم الغذائي، بسبب تناول أطعمة فاسدة، وشهدت مدينة طما منذ عدة أيام إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائي، وتم تحويلهم من مستشفى طما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لسوء حالتهم وجرى حجزهم تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 أيام وصرح لهم بالخروج.