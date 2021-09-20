رئيس التحرير

محمود مسلم

«السكة الحديد» تقرر صرف منحة بمبلغ 750 جنيها للعاملين بمناسبة المدارس

كتب:

كريم روماني
05:52 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قررت هيئة السكة الحديد بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد 2021-2022، صرف منحة «المدارس» للعاملين بالشركة، بقيمة 750 جنيها وفقا للضوابط، مؤكدة في بيان لها، أنه يجري الصرف قبل نهاية الأسبوع الجاري.

البسطاويسي: تطبيق تذكرة الرصيف رسميا

وفي سياق منفصل، أكد المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة، أن تذكرة الرصيف بدأ تطبيقها منذ 12 سبتمبر الجاري، لتخفيف الزحام داخل محطات السكك الحديدية، منوها بأن مدة صلاحية تذكرة الرصيف ساعتين فقط من وقت صرفها، ولن يسمح لأي مودع دخول محطات السكك الحديدية دونها.

وأضاف «البسطاويسي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهيئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه سيجري توقيع عقوبتين على أي مودع دون صرف تذكرة رصيف، تصل العقوبات إلى حبس 6 أشهر وغرامة 20 جنيها.

اقرأ المزيد:

«السكة الحديد»: حبس 6 أشهر وغرامة للممتنع عن دفع تذكرة الرصيف

السكة الحديد: تذكرة الرصيف تطبق على المودعين للمسافرين.. وصلاحيتها ساعتين فقط

السكة الحديد: إنشاء غرفة «CCP» مركزية بمحطة مصر لمراقبة حركة القطارات

«السكة الحديد» تطلب شركاء من القطاع الخاص لإدارة نقل البضائع

«السكة الحديد»: تعيين أحمد جمال مديرا عاما لورش العربات بفرز القاهرة

رئيس السكة الحديد عن تحصيل 3 جنيهات لتوديع المسافرين: لضبط المزوغين