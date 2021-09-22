تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021.. الخطوات والرابط

يواصل طلاب الثانوية العامة 2021 الناجحين من الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2021 تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021، وذلك من خلال الخطوط والرابط الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر بوابة الحكومة المصرية، مشددة على ضرورة إسراع جميع الطلاب من تسجيل الرغبات حتى الفترة المحددة لهم بـ 6 أيام لتسجيل الرغبات وذلك تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

التعليم العالي: تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021 متاح عبر بوابة الحكومة المصرية

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، إن الوزارة حددت خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021 عبر رابط التنسيق المتاح على بوابة الحكومة المصرية 2021، لتنسيق الجامعات الحكومية 2021، مؤكدة أن كل طالب متاح له 75 رغبة يستطيع من خلالها تسجيل رغباته عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بجانب إمكانية التعديل حتى آخر موعد قبل الغلق الرسمي للتسجيل.

التعليم العالي: خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021 للثانوية العامة والدبلومات الفنية واحدة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بدءا من غد الخميس ولمدة 6 أيام، بجانب استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن خطوات التسجيل لرغبات المرحلتين واحدة، تتم من خلال دخول الطالب إلى موقع التنسيق «رابط»، ومن ثم التسجيل بالاسم ورقم الجلوس والرقم السري، وبعد ذلك التأكد من البيانات الشخصية ومن ثم تسجيل الرغبات واختيار الكليات عبر الموقع الإلكتروني.