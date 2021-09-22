«السكة الحديد»: صيانة القطارات دورية.. ولجنة لمعرفة أسباب حادث رمسيس

علق المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، عن حادث خروج 3 عربات من أحد قطارات النوم رقم 83/ 2488 «أسوان - القاهرة»، بين محطة مصر وورشة الفرز، بالقرب من رصيف 11، قائلا: «شكلنا لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث»، مؤكدا على أن الهيئة تعمل على صيانة جميع القطارات بشكل دوري، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على الأعطال، منوها إلى أنه جارٍ رفع العربات، من خلال الأوناش.

وأوضح أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه، لتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على الأعطال.

عودة حركة القطارات مرة أخرى

وأكد رئيس السكة الحديد، على أن حركة مسير القطارات على الوجه القبلي عادت إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد توقفها نحو 30 دقيقة بسبب خروج 3 قطارات بأحد قطارات النوم داخل محطة مصر، منوها إلى أن الحركة داخل المحطة ستعود إلى طبيعتها خلال وقت قليل.

لجنة فنية للمعاينة

وشكل أبو المكارم، لجنة فنية، للمعاينة، ولمعرفة الأسباب الحقيقة والأولية، وراء خروج 3 عربات من أحد قطارات النوم عن القضبان.

ويتواجد حاليا المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، في موقع خروج 3 عربات عن القضبان من أحد قطارات النوم، داخل محطة مصر.