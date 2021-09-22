حصول مدرسة الزعيم السادات بجنوب سيناء على «الإعتماد والجودة»

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن مدرسة «الزعيم السادات الابتدائية»، حصلت على شهادة الإعتماد والجودة للمرة الثانية على التوالي، موضحا أن محافظة جنوب سيناء تميزت في مجال الإعتماد والجودة حيث جرى تكريم المديرية هذا الأسبوع أثناء اللقاء التنسيقي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد برئاسة مجلس الوزراء بحضور مديري المديريات ومديري الجودة.

شروط حصول المدرسة علي الجودة والإعتماد

وأضاف «عقل»، في تصريح صحفي، اليوم، أن هناك شروطا وضوابط لابد من استيفاءها من أجل الحصول على الجودة، من بينها الأمن والسلامة داخل المدرسة، وأن يكون للمدرسة رؤية ورسالة تتفق مع رؤية الدولة والوزارة في تطوير التعليم، وأن تقدم المدرسة نسب نجاح تزيد عن 75٪، وألا يكون هناك عجزا في معلمي المواد الدراسية والأنشطة، فضلا عن تقديم المدرسة أنشطة متميزة للطلاب، وأن تكون لديها قيادة حكيمة ومشاركة مجتمعية متميزة.

ولفت إلى أن هناك 35 مدرسة حصلت علي الجودة آخرها الزعيم السادات وهناك 9 مدارس تنتظر الاعتماد منها 7 مدارس جرى زيارتها وباقي مدرستين لم يتم زيارتها، موضحًا أن الوزارة تقوم بصرف حافز للمدرسة الحاصلة على الاعتماد بواقع ثلاث أشهر لكل مدير مدرسة شهرين لكل العاملين بالمدرسة.

مدير إدارة طور سيناء التعليمية يهنئ مدرسة الزعيم السادات

وقدم أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية التهنئة إلى جميع العاملين في مدرسة الزعيم السادات الإبتدائية بمناسبة حصولهم علي الجودة، وعقد لقاء اليوم بحضور أحمد عبد العظيم عدنان مدير إدارة الجودة، ولبني عبد الحميد مصطفى، طالبهم فيه بالاستمرار في تقديم كل ما هو جديد والحفاظ علي المستوى التعليمي وقال إنه سيجري طباعة الشهادة وتحرير استمارات لصرف المكافأة المقررة للمدرسة.