وزيرة البيئة تنعى المشير طنطاوي: فقدت مصر أحد أبنائها المخلصين

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، قائلة: «فقدت مصر أحد أبنائها المخلصين، الذين ساعدوا الأمة على العبور لبر الأمان».

وأضافت وزيرة البيئة في بيان: «وزارة البيئة وجميع العاملين بوزارة البيئة جهازيها وفروعها الإقليمية، ينعون المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».

وزيرة البيئة: فقدنا بطل من أبطال أكتوبر صاحب طراز فريد

وأعربت وزيرة البيئة عن حزنها الشديد كواحدة من أبناء الشعب المصر، لفقد رجل ضحى للوطن بكل ما يملك من جهد وعمل، لافتة إلى أنه عبر بالأمة إلى بر الأمان في أصعب الظروف، فهو أحد رموز مصر الوطنية العسكرية صاحب الطراز الفريد وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم، وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية العزاء لأسرة المشير طنطاوي، قائلا: «جيل كبيرأوي، تخرج في 1956 وحارب في 1967 وحرب الاستنزاف وأكتوبر واستمر في تحمل المسؤولية حتى آخر لحظة».

رئاسة الجمهورية تعلن الحداد لمدة 3 أيام

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.

والمشير محمد حسين طنطاوي، ولد في أكتوبر 1935، لأسرة نوبية في حي عابدين، والتحق بالكلية الحربية، التي كانت بمثابة الحلم له، ليحقق حلمه ويتخرج في كلية الحربية عام 1956، ليمضي في الخدمة بقواتنا المسلحة أكثر من 50 عامًا، كأحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف قواتنا المسلحة.

المشير طنطاوي خاض 5 حروب

وخاض «طنطاوي» 5 حروب، ففور تخرجه وانضمامه رسميا للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة، كانت من أولى مهامه ضمن تكليفات القيادة السياسية والعسكرية لمصر في هذا البلاد لرجال قواتنا المسلحة هو مواجهة العدوان الثلاثي على مصر، حين كان قائدا لـ«فصيلة مشاه»، ثم شارك في حرب يونيو 1967 كقائد لـ «سرية مشاه»، ثم شارك في حرب الاستنزاف، وبعدها حرب أكتوبر 1973.