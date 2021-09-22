درجات الحرارة المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن سقوط الأمطار في بعض الأماكن غدا الخميس الموافق 23 سبتمبر.

أماكن سقوط الأمطار الخميس والجمعة

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة مساء الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

كما ستكون هناك فرص سقوط لأمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وفي ذات السياق، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا اعتبارًا من الخميس، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، ليسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.