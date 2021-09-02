أسامة عباس: أشكر من روج شائعات ضدي.. ولا علاقة لي بـ«السوشيال ميديا»

كشف الفنان أسامة عباس، الشائعات التي نالت منه خلال الفترة الأخيرة، وحقيقة كتابته تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها المشاركة في أي عمل فني لأنه بلا عمل، موضحًا أنه يشكر مروجي هذه الشائعة؛ لأنهم ذكروا الجمهور به، رغم توقفه عن العمل منذ سنتين، بناء على قراره الشخصي.

وأوضح «عباس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه توقف عن العمل الفني؛ لأن ما يعرض عليه شيء صعب: توقفت عن قبول أعمال منذ سنين بسبب ضعف ما يعرض».

أسامة عباس: لا علاقة لي بالسوشيال ميديا

وأضاف أسامة عباس أنه عرضت عليه أعمال، ويقال له إنها من بطولة فنانين لا يعرفهم، وشعر أن الخطأ لديه، لأنه تخلف عن السياق، مستطردا: «سمعت عن تغريدة منتشرة على لساني بطلبي للعمل والمشاركة في أعمال فنية، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا، أنا لا علاقة لي بالسوشيال ميديا».

مشاركتي في أعمال فنية حاليا تتوقف على طبيعة وشكل العمل

ولفت الفنان أسامة عباس، إلى أنه يعرف المعلومات التي تنشر على السوشيال ميديا عن طريق أحفاده: «سمعت إني قلت إنني لا أعمل وعايز اشتغل والحكاية دي محصلتش، نقابة المهن التمثيلية ردت بالنيابة عني وأكدت أن ما حدث شائعة، آخر عمل فني لي كان في 2018، وسعيد بذلك، كفاية كده».

وأشار الفنان الكبير إلى أنه متواجد في الساحل الشمالي ويستمتع بحياته مع أولاده، مؤكدا: «مشاركتي في أعمال فنية حاليا يتوقف على طبيعة وشكل العمل الفني الذي يعرض عليا».

مشجع قوي للنادي الأهلي

وتابع: «قررت أن أستمتع بحياتي البشرية واقرأ الكتب التي لم أستطع قراءتها خلال 40 سنة، وعندما أجد عمل مميز سأطل على الجمهور»، موضحًا أنه مشجع قوي لنادي الأهلي.

وعن فوز الزمالك بالدوري هذا العام، قال أسامة عباس: «من حين لآخر لازم الزمالك يكسب لكي يشعروا بما يشعر به الأهلي».