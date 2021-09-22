ملامح المناهج الدراسية في الصف الرابع الابتدائي

تزامنًا مع خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير الخطة الدراسية، لبعض الصفوف الفاصلة في سنوات التعليم الأساسي، ومنها الصف الرابع الابتدائي أعلنت الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، قرارًا خاص بنظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021 / 2022 .

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لأولياء الأمور في مجال التعليم، نستعرض خلال السطور التالية ملامح العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 لطلاب الصف الرابع الإبتدائي من حيث عدد الحصص الدراسية والاختبارات، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم السابقة.

إضافة مادة جديدة للصف الرابع الابتدائي

وبحسب وزارة التربية والتعليم، أضيفت مهارات مهنية جديدة في صورة مواد دراسية جديدة للطلاب، ومنها كتاب «القيم واحترام الآخر»، للصف الرابع الابتدائي، وذلك لترسيخ القيم لدى الأبناء منذ الصغر.

قياس مهارات الطلاب

وضع اختبارات بسيطة لقياس مهارات ومستوى الطالب، للتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات التي يجرى التدريب عليها خلال السنوات السابقة،إذ يقوم المدرس بتوزيع عدد من المهام المتعلقة بالمقررات الدراسية، يختار الطالب منها واحدة، وتنفيذها على مدار حصتين.

معايير الاختبارات القياسية

تقوم الاختبارات القياسية على عدد من المعايير منها:

- يختار المدرس عددا من المهام المعدة سابقًا على المنصة المخصصة.

- يقوم المعلم بمساعدة الطلاب في اختيار المهام المناسبة لميول الطالب.

- يشرف المدرس على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصية التوجيه الطلاب.

- الدرجة المخصصة للمهام الأدائية هي (35) درجة تتوزع كما يلي:( 5 درجات التخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة للمنتج النهائي).

نظام الحضور والغياب للصف الرابع الابتدائي

حدد النظام الجديد لطلاب الصف الرابع الإبتدائي لأعلى تخصيص 5 درجات من كل مادة، تتعلق بانتظام الطالب على الحضور للمدرسة، كالآتي:

- إذا كان الطالب مواظب على الحضور إلى المدرسة، وفي حالة التغيب 3 أيام بعذر مقبول يمنح الطالب 5 درجات.

- في حالة كان الطالب مواظب على الحضور، فإنه يتغيب 3 أيام بدون عذر يمنح الطالب 3 درجات.

خطوات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التعليم نظام لتقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل، يعتمد على قياس مخرجات التعليم، في صورة 4 ألوان وتقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، بشروط هي:

- تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- اللون الأزرق أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «من 85 إلى 100».