مستشفى جامعة المنصورة صرح طبي عمره 73 عاما في الدقهلية

تُعرف مدينة المنصورة بأنها عاصمة الطب في مصر، وهذا اللقب لم يأت من فراغ، وإنما بفضل أطباء تدربوا وتعلموا علي يد أكفأ الأطباء في مصر بمستشفى جامعة المنصورة، التي خرّجت الكثير من الأجيال، منذ عام 1947، حيث تم بناء المستشفى بالجهود الذاتية على شكل قرص الشمس، ليكون توأما لمستشفى سان فرانسسكو في أمريكا، بحيث تدخل الشمس جميع الغرف لتوفر للمرضى أكبر عناية ممكنة، وكان لكل قسم جناحا خاصا، وإلي الآن ما زال المستشفى يحتفظ ببهو على شكل دائرة يطل على جميع الأقسام.

مستشفى جامعة المنصورة الأم لمراكزها الطبية

ويعتبر مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي، هو الأب لكل مراكز ومستشفيات جامعة المنصورة الطبية، وكان المستشفى تابعا لوزارة الصحة حتي عام 1967، ولذلك كان يسمى بـ«قصر العيني» أسوة بقصر العيني بمحافظة القاهرة ، ومنه خرجت فكرة إنشاء مستشفى خاص للكلى والمسالك البولية، وأثبت المستشفى جدارته العالمية، فكانت فكرة إنشاء مستشفى الجهاز الهضمي، ثم مستشفى الطوارئ، ومستشفى الباطنة، ومركز الأورام، ومركز طب وجراحة العيون، وغيرها من الوحدات الخاصة والمراكز الطبية.

القطاعات الطبية بمستشفى جامعة المنصورة

توسعت جامعة المنصورة في الخدمات الطبية، فلم تترك مجالا طببا إلا ودخلته وتوسعت فيه، ودربت أطبائها وطلاب كلية الطب عليه، وتنوعت القطاعات الطبية بها فأصبحت تضم قسم العمليات الذي يضم نخبة من الأطباء في كافة التخصصات يعملون حسب جداول ثابتة أسبوعيا، ويضم أيضا جراحة القلب والصدر، التوليد وأمراض النساء، الجراحة العامة، الروماتيزم والتأهيل، أنف وأذن وحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، وحدة جراحة الغدد الصماء، الأمراض النفسية، جراحة العظام، إلى جانب أقسام «الباطنة، الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة، طب المخ والأعصاب، الأمراض الصدرية، وحدة طب المناطق الحارة».

وتنتشر قطاعات خدمية أخري مثل: الأشعة التشخيصية، علاج الأورام والطب النووي، الباثولوجي الإكلينيكي، التخدير، العنايات، التمريض.

تطوير مستشفى جامعة المنصورة

وعملت إدارة جامعة المنصورة بقيادة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات، والدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، على التطوير الدائم لمستشفى الجامعة ومده بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وتوفير التدريب الكافي للأطباء على أحدث التقنيات العالمية ولذلك اكتسب الشهرة الكبيرة داخل مصر وخارجها.

وأعطت جامعة المنصورة اهتماما خاص بالعيادات الخارجية لمستشفى الجامعة، فمنها يبدأ استقبال المرضى الذين يتوافدون من محافظات: «الدقهلية، دمياط، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، المنوفية»، بالإضافة إلى توافد مرضى محافظات الصعيد: «بني سويف والمنيا والأقصر وأسوان وسوهاج، أسيوط».

العيادات الخارجية

وتوفر العيادات الخارجية الكثير من الخدمات مثل: «استخراج التقارير الطبية، وصرف العلاج، وعمل الإشعات والتحاليل، وتقارير العلاج علي نفقة الدولة، وإجراءات دخول المرضى»، وغيرها من الخدمات، وفق أنظمة إلكترونية حديثة لتسجيل كل ما يتعلق بالمرضى.