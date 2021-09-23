مصرع ربة منزل صعقا ووفاة طفل غرقا في ترعة بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء، إثر ملامسة أحد الأسلاك العارية بمنزلها الكائن بدائرة مركز جزيرة شندويل في سوهاج، كما لقي طفل مصرعه غرقا داخل ترعة بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل بوصول «عطيات.ا.ر»، 20 سنة، ربة منزل تقيم بمركز جزيرة شندويل إلى مستشفى أخميم المركزي، جثة هامدة، إثر صعق كهربائي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدها «أحمد.ر.م»، 60 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام ابنته ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك العارية الخاصة بالغسالة الكهربائية، ما نتج عنه وفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في ترعة

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المراغة بورود بلاغا بغرق طفل في قرية «بني هلال»، أثناء الاستحمام بترعة القرية، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، ووحدة الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة وتبين أنها للمدعو «أحمد.ص.ع»، ٩ سنوات، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال والده قرر بأنه أثناء إستحمام نجله المذكور بالترعة أمام المنزل ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.