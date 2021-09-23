البحث عن جثة طالب غرق في مياه النيل بأسيوط

تباشر فرق الإنقاذ النهري بأسيوط، البحث عن جثة طالب بالصف الثاني الثانوي، لقي مصرعه غرقا بمياه النيل أثناء محاولته الإمساك بـ«بالونة»، سقطت في المياه خلال الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته بقرية «النخيل»، بمدينة أبو تيج في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بغرق شخص في مياه النيل خلف قرية النخيل، دائرة القسم.

المتوفى كان يطارد «بالونة» سقطت في المياه

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد عاصم وفرق الإنقاذ النهري والإسعاف للبحث عن الغريق وانتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث القسم أن الغريق يدعى «يوسف وحيد رجب أبو دومة»، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، وحال مشاركته في حفل عيد ميلاد شقيقته بقرية النخيل سقطت بالونه في مياه النيل وأثناء محاولته الأمساك بها إنزلقت قدماه وسقط في المياه، وجار البحث عن الجثة وتحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن حوادث الغرق بأسيوط تعددت خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت المحافظة العديد من حوادث الغرق، من بينها مصرع صبي وشاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعتي الملاح وقرية العقال القبلي، التابعة لمركز البداري في المحافظة، كما لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء استحمامه بمياه النيل، بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبي، في قرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.