محافظ الغربية: وضع آليات للتصدي للتعديات ورفع الإشغالات والقمامة بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته العاجلة إلى اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة رفع تلال القمامة ووضع آليات مواجهة أخطار التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع كافة المخالفين قانونيا.

حملات لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

في ذات السياق، شدد رئيس المدينة في تعليماته إلى مساعديه ونواب مجلس المدينة، بأهمية إزالة فرشة خرسانة وأعمدة من الصاج وغرفة للحارس لمعرض سيارات على الطريق الدائري «المحلة - المنصورة السريع»، حيازة قرية القيصرية على مساحة 2 قيراط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف حفاظا على هيبة الدولة.

محافظ الغربية يوجه رفع تلال القمامة ووضع آليات مواجهه أخطار التعديات

كما شنت سلسلة حملات للنظافة المكبرة بنطاق قرى مركز المحلة، حيث نفذت الوحدة المحلية بقرية صفط تراب أعمال حملة نظافة بمداخل القرية ورفع حجارة التبطين من مدخل القرية ونظافة طريق «المحلة - طنطا» بقطاع صفط تراب وأمام الوحدة الصحية وكوبري العمدة وكوبري السنترال.

وشنت الوحدة المحلية بدمرو حملة نظافة اليوم، بقرى الوحدة المحلية وطريق «دمرو - المحلة» وطريق «دمرو - محله القصب» و«دمرو - سامول»، تلبية لرغبات المواطنين.

حملات مكبرة في قرى الوحدات المحلية

كما نفذت الوحدة المحلية في بشبيش اليوم، حملة نظافة مكبرة على طريق قرية «محلة القصب - دمرو»، وذلك بمعدات الوحدة المحلية ببشبيش، وحملة نظافة أخرى بمدخل الوحدة المحلية ببلقينا تم خلالها رفع تجمعات القمامة الموجودة بالطريق، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية ميت الليث هاشم حملة نظافة وتسوية أرض الفناء الداخلي ورفع القمامة للمعهد الأزهري بالقرية، فيما تابعت الوحدة المحلية بقرية محلة أبو علي القنطرة حملة نظافة عامة بقرية بطينة في مدخل طريق المقابر والمصانع والطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، وبقرية محلة أبو علي بجوار السوق والملعب ومجمع المصالح الحكومية والمدارس.

رفع أطنان القمامة بالطرق الفرعية والرئيسية حفاظا على أرواح المواطنين

كما شاركت إدارة الإشراف على النظافة بالعديد من أعمال النظافة على طريق «المحلة - طنطا»، ورفع الأتربة الجانبية وري زراعات الجزيرة الوسطى حفاظا على المظهر الجمالي.