الصحة تطالب بسرعة التسجيل للقاح كورونا: أعراض التطعيم تدوم 24 ساعة فقط

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ لقاحات كورونا وبينها أسترازينيكا وفايزر لها أعراض جانبية، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، أو حمى، أو احمرار موضع التطعيم، أو تنميل في العضلات، أو إحساس بالتعب أو الإرهاق، أو الرغبة في النوم بشكل أكبر من المعتاد، وأكدت الوزارة في الوقت ذاته، أنّ الأعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين لا أكثر، ولا تستمر أكثر من 24 ساعة، وأشارت كذلك إلى أنّ جميع اللقاحات آمنة ولا داعٍ للقلق منها، وأنّ اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، لكنها يجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من أن تكون خطيرة أو شديدة الخطورة وبحاجة للدخول إلى المستشفى،

لقاح كورونا يقلل انتشار الفيروس.. وتطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بسرعة تسجيل للحصول على لقاح كورونا، عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أنّه الموقع الوحيد الخاص بتسجيل لقاح كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ التطعيم بلقاح كورونا يساهم في الحد من انتشار العدوى، ويساعد الدولة في تفعيل جهودها بشأن السيطرة على الفيروس، موضحة أنّه بنهاية العام الحالي 2021، ستنتهي الحكومة من تطعيم 40% من المواطنين، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.

لقاح كورونا مجانا للمصريين وللأجانب المقيمين.. ولا رسوم مالية عليه

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ لقاح كورونا المستجد يكون مجانا للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، ولا يوجد أي رسوم مالية علي تلقي اللقاح، سواء في التسجيل على الموقع أو عند تلقي اللقاح، مشيرا إلى أنّ الدولة مهتمة بتطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022.