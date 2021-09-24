خطوات الاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2» بعد نهاية الحجز

انتهى أمس، حجز شقق المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، والتى تعد أولى المشروعات السكنية، التى يطبق عليها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وتضم إعلانين أحدهما يستهدف محدودي الدخل، والآخر يستهدف متوسطي الدخل.

وتسهيلا على المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن شقق «سكن لكل المصريين 2»، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الطرق، للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن موقف حجزهم للوحدة السكنية ضمن «سكن لكل المصريين 2»، كي يستعلموا من خلالها عن موقف طلب حجز وحدة سكنية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2»

1- الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى، من خلال الضغط هنا.

2- الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

4- إدخال كل البيانات المطلوبة.

5- الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى.

6- الضغط على زر تسجيل الدخول.

كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام التالية: 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كل البيانات المطلوبة.

نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2»

ويتمثل نظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 في شراء كراسة الشروط، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3% وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.