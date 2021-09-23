جهود 5 مديريات أمن في مواجهة الاتجار بالمخدرات.. ضبط هيروين وحشيش و«إستروكس»

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط كميات من مخدري «الهيدرو والحشيش والبودر وأقراص مخدرة» - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان»، بحوزة «شخصين – لأحدهما معلومات جنائية».

مديرية أمن القليوبية

ضبط «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول»، بحوزة «أحد الأشخاص».

مديرية أمن الغربية

ضبط «كمية من مخدر الهيروين – دراجة نارية - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس»، بحوزة «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية».

مديرية أمن البحيرة

ضبط «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية».

مديرية أمن بورسعيد

ضبط «كمية من مخدر الإستروكس - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض» بحوزة «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية».

جهود ملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة «السحر والجمال»

ضبط «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد العناصر الإجرامية»، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.