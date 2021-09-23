«التموين»: إتاحة 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

وقّع جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق، لإتاحة استقبال طلبات خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الحصول على الخدمات، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة‪.‬

إتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إتاحة خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، من خلال تلقي الطلبات في مكاتب البريد، وكذلك إتاحة توصيلها إلى محل إقامة طالبي الخدمة.

وصرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقي طلبات خدمات السجل التجاري والعاملات التجارية، من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عن السجل التجاري وطلب تجديد سجل تجاري وطلب شهادة بيانات للسجل، وكذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمي القومي، إضافة منشأة، إثبات رقمي القومي على المنشأة»، كما سيتم قبل نهاية العام الجاري إطلاق 7 خدمات جديدة، ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.

عشماوي: إطلاق 7 خدمات جديدة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية العام الجاري

وأضاف «عشماوي»، أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية، حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا، مقارنة بعدد1.9 مليون معاملة عام 2017.

كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا، بعدما كانت 4 الآف و364 معاملة عام 2017، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، وكذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

زيادة عدد معاملات السجل التجاري إلى 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بـ 1.9 مليون معاملة عام 2017

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين، واستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح «فاروق»، أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد على تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الإصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل «السجل التجاري، العلامات التجارية» من مكاتب البريد، بما يساهم في تخفيف الضغط على الجهاز والتسهيل على المواطنين.

وأضاف أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الإصدارات، سواء كان في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر يرغب في استلام الطلب فيه، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة، مما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.