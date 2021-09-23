القباج: إدراج الأطفال بدور الأيتام والمسنين ضمن هيئة التأمين الصحي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى الاتفاق مع وزارة الصحة، على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ولفتت القباج في بيان لها، منذ قليل، أنه جرى الاتفاق مع الصحة، على السياسات والإجراءات المحددة للسماح بعمل سيارات القوافل العلاجية للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمعايير الطبية الأساسية والحصول على التراخيص ومعرفة مصادر الأدوية المستخدمة بتلك القوافل للحفاظ على صحة المواطنين.

تبادل بيانات الحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة

وأشارت «القباج» إلي أنه جرى الاتفاق على الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.

منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على موعد الكشف الطبي

وأوضحت «القباج» أهمية إعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلي الانتهاء من تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر المقبل بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه جرى تخصيص مراكز للتأهيل الحركي ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما جرى الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركي على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يسهم في توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم كافة الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.