مصادرة 360 كيلو لحوما و16 طن أجبان فاسدة بالإسكندرية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطرى، 360 كيلو لحوم في مطاعم وقرى مشويات شهيرة بالإضافة إلى 16 طن أجبان فاسدة خلال حملة مكبرة، اليوم، على المطاعم وثلاجات الأجبان وحفظ المواد الغذائية.

ضبط لحوم في قرى مشويات شهيرة بالإسكندرية

بدأت الحملة بالتفتيش و المرور على قرى المشويات بمناطق «العامرية، الكينج مريوط، برج العرب، وسموحة»، للكشف على اللحوم الطازجة والمجمدة وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الأدمى و كذلك الشهادات الصحية للعاملين بتلك القرى لضبط أي أغذية منتهية الصلاحية أو فاسدة.

ضبط كميات من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر

وتحفظت الحملة على كميات من اللحوم المجمدة تقدر بـ170 كجم بأحد المطاعم الشهيرة، كما تم تحرير عدد 12 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين ببعض قرى المشويات و المطاعم.

ضبط أجبان فاسدة في ثلاجات بالإسكندرية

كما ضبطت الحملة ثلاجة حفظ أغذية بداخلها أقراص جبن رومي وصفائح جبن أبيض وعبوات زبادي بمنطقة سموحة، غير صالحة للاستهلاك، وتم تحريز كميات كبيرة من صفائح الجبن عليها صدأ وعفن بكتيري.

وصادرت الحملة 356 قرصا من أقرص الجبن الرومي بها عفن وتغير في الخواص بإجمالى وزن 4 أطنان تقريبا، و724 صفيحة جبنة بيضاء بها صدأ وسوء تخزين بإجمالى وزن 12 طنا تقريبا، بالإضافة إلى 8 «جرادل بلاستيك»، بداخلها جبنة فيتا منتهية الصلاحية، و 5 كرتونة بداخل كل كرتونة 64 علبة قشطة زنة العبوة 100 جرام منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.