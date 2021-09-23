الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة.. أقل مجموع 55%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، اعتبارا من السبت المقبل، الموافق 25 سبتمبر، على أن تستمر لمدة 3 أيام، لتنتهي في الثامنة من مساء يوم الإثنين.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» موعد إعلان نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة، والكليات المتاحة أمام الطلاب، والتعليمات العامة التي يجب اتباعها أثناء التقديم، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي التعليم على مدار الساعة.

موعد إعلان نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة

وأوضح مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، أنه يُجرى إعلان نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 28 سبتمبر.

الكليات المتاحة أمام الطلاب في المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة

التقديم متاح للمرحلة الأولى و طلاب الدور الثاني

وأشار مكتب القبول إلى أنه يحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفدوا الرغبات؛ التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة، على أن يكون التقدم وفقا للحدود الدنيا، وضوابط التقدم للمرحلة الأولى، وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

التعليمات العامة التي يجب اتباعها أثناء التقديم

ـ يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة، سداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

ـ الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات، سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

ـ لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها.

ـ يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

ـ يتم سداد مبلغ 70 جنيها «خدمات إلكترونية» غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

ـ للعلم لا يحق التقدم لأي طالب حاصل علي نسبة مئوية أقل من 55%.

كيفية دخول الطلاب على نظام التقدم والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

ـ يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

ـ يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.

ـ يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

ـ بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب .