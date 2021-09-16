إيمي سمير غانم تلتقط صورة مع والدها على «إنستجرام».. والجمهور: بنحبه

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم أول صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، تظهر فيها وهي ترتدي ملابس سوداء أمام صورة مرسومة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، معلقة «بحبك».

الجمهور يدعم إيمي سمير غانم: «ارجعي أقوى»

وانهالت التعليقات على إيمي سمير غانم تطالبها بالتماسك وأخرى تدعو لوالدها بالرحمة ولها بالصبر والسلوان، كما عبروا عن حبهم لنجم الكوميديا الراحل، حيث قالت إحدى المتابعات: «كلنا بنحبه.. الله يرحمه ويغفر له»، وعلقت أخرى: «ربنا يربط على قلبك.. ويرحمه ويغفر له».

وأضافت سيدة أخرى في تعليقها: «أنت عارفة هيكون مبسوط قوى لو شافك قادرة تقفي على رجلك من تاني وتحققي كل طموحك وكل اللي كان بيتمناهولك.. وأنك تتجاوزي بالرغم صعوبة وقسوة الموقف أنما أنت قادرة جمهورك منتظرك وحياتك قدامك يلا قومي عيشها وكوني أفضل فيها من أجل عيونهم».

حسن الرداد في رسالة لإيمي سمير غانم: «لازم ضحكتك الحلوة ترجع تنور الدنيا»

ولم تكن تلك رسائل الدعم الوحيدة التي تلقتها إيمي سمير غانم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب زوجها الفنان حسن الرداد منشورا لدعمها بعد أزمة رحيل والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال «الرداد» في منشوره عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة.. أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته»، متابعا: «إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا، وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها».

ومنذ ساعات تواجدت إيمي سمير غانم برفقة شقيقتها دنيا وخالتها في المقابر لزيارة والديها في الذكرى الأربعين لرحيل الفنانة دلال عبد العزيز، وقمن بقراءة أجزاء من القرآن والأدعية، بالإضافة إلى إشعال البخور في أرجاء المكان.