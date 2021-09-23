أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة (صور)

شهدت محافظة البحيرة قبل قليل، سقوط أمطار خفيفة على بعض مدنها الساحلية، استمرت لبضع دقائق لاسيما مدينتي «رشيد والمحمودية» وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بعدد من محافظات الجمهورية.

خطة البحيرة لمواجهة الأمطار

ووضعت محافظة البحيرة، خطة لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، حيث نفذت الوحدات المحلية بعدد من مدن البحيرة محاكاة علي أرض الواقع لتركيب صفايات الشتاء في الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار، وذلك لرفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

الوقوف على جاهزية معدات الشتاء

ونسقت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، عمل جولات للوقوف على مدى جاهزية محطات الصرف الصحى، وتم المرور على عدد منها في «الحميات، شركة محطة المياه، الصدر، عزبة سعد، أبو الريش» كما تم التأكد من انتظام العمل بها وجاهزية المحطات وكافة المعدات والأطقم العاملة.