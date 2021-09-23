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الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والقاهرة فجرا

كتب:

شريف سليمان
10:18 ص | الخميس 23 سبتمبر 2021
سقوط أمطار

سقوط أمطار

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا بداية من اليوم على الأنحاء كافة، على أن يستمر الانخفاض خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار مع نهاية اليوم على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، وقد تمتد فجرا إلى القاهرة لكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة وعلى مناطق دون الأخرى.

درجة الحرارة في القاهرة ستصل غدا إلى 30 درجة

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ درجة الحرارة في القاهرة ستصل غدا إلى 30 أو 31 درجة وسيكون الجو خريفيا خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنّ اليوم الخميس شهد شبورة مائية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث ارتفعت الأمواج في البحر المتوسط إلى ما يقرب من 4 أمتار.

وتابع مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية: «خلال الفترة المقبلة سيقل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود منخفضات جوية في طبقات الجو العليا، تعمل على تكون السحب الممطرة».

بداية فصل الخريف اليوم

وكانت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت بداية فصل الخريف أمس، الأربعاء، حيث يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس، بقيم تتراوح من درجتين إلى 5 درجات، مؤكدة أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة وصلت أمس، إلى 35 درجة.

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