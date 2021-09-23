«الزراعة» تتابع رفع كفاءة أصولها بمحافظتي الإسماعيلية وسيناء

أجرى المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، والمسؤول عن ملف الأصول بالوزارة، جولة تفقديه لبعض الأصول بمحافظتي الإسماعيلية وسيناء، يرافقه الدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث، شملت الجولة تفقد مزرعة الزيتون والمقامة على مساحة 16 فدانا.

750 فدانا مساحة مزرعة النظم بمحطة بحوث شرق القناة

وتفقد مزرعة مشروع النظم بمحطة بحوث شرق القناة والمقامة على مساحة 750 فدانا منزرعة بالمانجو والزيتون والموالح والصواب الزراعية والبرسيم الحجازي، كما تحتوي على معمل لزراعة الأنسجة وثلاجة تبريد للحاصلات الزراعية ومحطة للإنتاج الحيواني، بها أبقار وأنغام وجاموس وأرانب.

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع كفاءة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها واستغلالها أفضل استغلال لخدمة الوطن والمواطن، وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.