الزراعة تستعرض إنجازاتها بالمحافظات على مدار الأسبوع.. (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد السابع من إصدار: «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 14وحتى 20 سبتمبر الجاري.

ضبط 4 طن لحوم فاسدة ودهون غير صالحة للاستخدام بالجيزة

وأشار الإنفوجراف إلى أنه قد أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حصاد حقل إرشادي، تابع للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية موسم 2021 بمركز البدرشين، كما قامت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث ضبط 4 طن و312 كجم لحوم ومصنعاتها ومخلفات حيوانية ودوبريهات ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ومذبوحات خارج المجازر الحكومية، وحرر 11 محضرا بالمخالفات، كما استعدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لمجابهة أي آثار سلبية محتملة لموجات الطقس السيء من أمطار وسيول.

وكذلك التوصية بإجراء التطهيرات اللازمة للترع والمصارف العمومية حتى يمكنها استيعاب المياه الزائدة، كما قامت أيضا بمتابعة منظومة كارت الفلاح، كما عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة بواقع (4) ندوات بكل مركز تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة.

ضبط طن و630 كجم أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالشرقية

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ندوة حول دور الرقابة على المبيدات، كما قامت أيضا مديرية الطب البيطري بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية لكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو أنتجت بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، وضبطت الحملة 3 طن و630 كجم و1580 عبوة لـ 22 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر)، وتحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية بالمرور على نواحي مركز بنى عبيد (الصلاحات - كفر الصلاحات - ميت فارس - كفر ميت فارس - ميت عدلان) لمتابعة حصاد المحاصيل الصيفية وتجميع المخلفات الزراعية والاستفادة منها والمرور على مراكز تجميع القش ومتابعة تأمينها ومتابعة مخازن الجمعيات ومدى توفر الأسمدة والاستعدادات للموسم الشتوي بها وتامين المخازن من مخاطر السيول.

حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمراكز وقرى البحيرة

وأعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية افتتاح موسم حصاد الذرة الشامية وذلك بمنطقة بنجر السكر حيث أشاد الحاضرون بالحقل الإرشادي والتزام المزارع بالتوصيات، كما أعلنت مديرية الزراعة أيضا أنه يوجد تعاقد لمحصول الذرة الصفراء الجافة بسعر4500 جنيها للطن في ظل اتجاه الدولة لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، واستمرت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، في تنفيذ حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: «الدلنجات، وادى النطرون»، كما استقبلت مديرية الزراعة قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي والطب البيطري وافتتح مركز تجميع ألبان «اللوتس» بأبو المطامير، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة أيضا عن المشاركة الفعالة بالقوافل العلاجية السكانية وتقديم العلاج اللازم لأكثر من 5157 رأس ماشية.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث درى إزالة 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بزمام إدارة المعمورة الزراعية، كما جرى عقد ندوة إرشادية بعنوان (نباتات العائلة النخيلية ودورها في الحدائق النباتية) بمعهد بحوث البساتين بأنطونيادس، كما قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 11 طن و 340 كجم لحوم ومصناعتها غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم عمل 12 محضر جنحة ذبح خارج المجازر الحكومية وبيع منتجات غير صالحه للاستهلاك الأدمي.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد استمرار إزالة فتحات الري المخالفة حيث جرت إزالة 30 فتحة ري مخالف للمزارع السمكية غير المرخصة والمخالفة، كما أعلنت أيضا عن إزالة 20 مزرعة سمكية مخالفة، كما شهدت أيضا حصاد حقل من الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية حيث بلغ عدد الحقول الإرشادية 14 حقلا إرشاديا ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية للموسم الزراعي 2021 بالقطاع الزراعي ببورسعيد، كما شهدت أيضا جني أول الحقول الإرشادية لمحصول القطن، حيث يبلغ عدد الحقول المنزرعة له 3 حقول ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن.

حملات للتفتيش الزراعي على مراكز محافظة دمياط

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط حملات المرور على زراعات الأرز والذرة وزراعات القطن الحيوي بنواحي المحافظة، كما تمت أيضا متابعة أرصدة الجمعيات من الأسمدة، وعقد لقاء مع المزارعين لتوعيتهم بأهمية الري الحديث وتأهيل المساقي الخصوصية، كما تم أيضا المرور على موقع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بناحية الوسطاني والمنفذ ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري (حياة كريمة)، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية لاتخاذ كافة الإجراءات المقررة لتطوير المديرية ورفع الكفاءة، كما شهد وزير قطاع الأعمال ومحافظ الفيوم ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة المزايدة العلنية لتحديد سعر القنطار لمحصول القطن بمركز تجميع الأقطان بالحادقة بمركز الفيوم للتأكد من تيسير الإجراءات أمام المزارعين لاستلام محصول القطن وتحديد السعر المناسب.

كما أعلنت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، أبشواي، اطسا.

إزالة 34 حالة تعدٍ على أراضي الدولة ببني سويف

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز أهناسيا، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا بزيارة مدير المديرية الى الإدارة الزراعية بمركز سمالوط وعقد اجتماع مع رؤساء الأقسام المختلفة والمهندسين حيث تمت مناقشة أعمال الإدارة والوقوف على بعض الصعوبات التي قد تواجه العمل أو المزارعين وبحث سبل حلها.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.