11 رحلة بالون طائر تحلق في سماء البر الغربي بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق 11 رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي بمركز القرنة، اليوم، على متنها سياح من مختلف الجنسيات، لمشاهدة المناظر الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية من أعلى نقطة، وسط انتعاش الحركة السياحية وزيادة عدد رحلات الطيران القادمة من مختلف دول العالم.

11 رحلة بالون طائر بالأقصر

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، إن عدد الرحلات التي حلقت في سماء البر الغربي، صباح اليوم، الجمعة، 11 رحلة بالون طائر على متنها عدد من السياح من مختلف دول العالم، لمشاهدة الأماكن الأثرية في محافظة الأقصر.

رحلات طيران عارض بالأقصر

ويستقبل مطار الأقصر الدولي، خلال هذه الفترة عددًا من رحلات الشارتر أو الطيران العارض من دولتي فرنسا وإسبانيا، بهدف زيارة المعالم السياحية بالبرين الغربي والشرقي وزيارة المعابد الأثرية في محافظة الأقصر مثل معابد «وادي الملوك والملكات ومعبد الدير البحري ومقابر النبلاء ومعبد الرامسيوم»، فضلًا عن الاستمتاع بطقس المحافظة ليًلًا على كورنيش النيل، إلى جانب المشاركة في البرامج السياحية المعدة من قبل الشركات.

وتشهد المحافظ تدفقا للوفود السياحية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل سلطات الطيران المدني ومسئولي الصحة والسياحة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي، فضلا عن قياس درجات الحرارة والتأكد من حمل الوافدين شهادات تثبت تلقيهم تطعيم فيروس كورونا وإتخاذ الإجراء اللازم حيال من لم يتلق اللقاح.