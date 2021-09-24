«الزراعة في أسبوع»: بحث استغلال الأمطار ولا صحة لاستيراد لحوم «جنون البقر» (الإنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 57، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

السيسي يجتمع مع الوزراء لبحث استغلال مياه الأمطار والسيول

وسلط الملخص الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور، فضلا عن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما بحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى، وذلك في اجتماع حضره كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

افتتاح أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء

وخلال هذا الأسبوع، افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والواقع على مساحة 3600 متر بتكلفة تطوير 90 مليون جنيه، كما تفقد وزير الزراعة، مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية، والمقامة على مساحة 42 فدانا تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، حيث تحتوي على 120 صوبة زراعة مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بـ«جنون الأبقار»

ووافق وزير الزراعة على منح وتمويل 128.3 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليصبح إجمالي ما تم تمويله حتى الآن 5.6 مليار جنيه لحوالي 35 ألف مستفيد، كما أكدت الوزارة ، أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض «جنون الأبقار» وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض «جنون الأبقار» أو أي أوبئة أخرى، وأشارت الى أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أي أمراض.

وأجرى المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة والمسؤول عن ملف الأصول بالوزارة بجولة تفقدية لبعض الأصول بمحافظتي الإسماعيلية وسيناء يرافقه الدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث، شملت الجولة تفقد مزرعة الزيتون والمقامة على مساحة 16 فدانا كما تفقد مزرعة مشروع النظم بمحطة بحوث شرق القناة والمقامة على مساحه 750 فدانا منزرعة بالمانجو والزيتون والموالح والصواب الزراعيه والبرسيم الحجازي، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان «الاستخدام الآمن لغازات التبخير» والتي أقيمت بمحافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية، واستهدفت الندوة رفع الوعي وبناء القدرات لكل المعنيين بحماية الحبوب والمواد المخزونة وطرق الاستخدام الآمن لغازات التبخير في الصوامع والشون.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمركز البحوث الزراعية، وفدا علميا من دولة نيجيريا، في إطار التوأمة البحثية بين المعاد والمعامل المماثلة بالدولتين، حيث تم الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة، كما ألقت الدكتورة هند عبداللاه- مدير المعمل محاضرة بمعرض صحاري الدولي حول، دور المعمل في زيادة الصادرات الزراعية، حيث أشارت إلى دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في دعم جميع الجهات التي تعمل في القطاع الزراعي من خلال الجهات التابعة لهما، كما أنهى المعمل فعاليات تدريب طرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات في الأغذية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور 11 فردا من شركات الصناعات الغذائية المصرية أعضاء في المجلس والذي استمر لمدة يومين، وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل بتحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع حوالي 5 آلاف عينة.

إزالة التعديات على المسطح المائي بالإسماعيلية

وتابع الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على المسطح المائي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ المساحة المُعتدى عليها 45 فدانا بقرية المحسمة مركز القصاصين من إجمالي المساحة بالمحافظة 295 فدانا، كما تم ضبط منشرين لتقاوي الذرة بسعة 150 طن تقاوي ذرة شامية، بمحافظة البحيرة، والتي تم إنتاجها خارج منظومة الاعتماد والتفتيش الحقلي بالمخالفة لمواد القانون، وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها بالمنشرين وعمل محاضر بمركز شرطة الرحمانية لعرضه على النيابة العامة، فضلا عن ضبط 710 أطنان علف مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة، بمصنعين ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها بطريق مصر إسكندرية الصحراوي تعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أي بيانات.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.