تفاصيل مقتل عجوز داخل شقتها في الجيزة «فني دش كتم نفسها وسرقها»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات وتفاصيل العثور على جثة مُسنة داخل مسكنها بالجيزة، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه فني إصلاح الدش الذي كان يتردد على المجني عليها، وأنه أنفق جزءا من المسروقات لسداد ديونه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من بعض الأهالي بمقتل (مُسنة داخل شقتها بدائرة القسم).

المجني عليها تقيم بمفردها.. وابنتها اكتشفت مقتلها

بالانتقال والفحص تبين أن جثة المذكورة بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها، وما قررته ابنتها أن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للاطمئنان عليها وجدت الباب الحديدي للشقة مفتوحا على غير العادة واكتشفت وفاتها وسرقة (هاتفها المحمول - شاشة عرض - مبلغ مالي).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (كهربائى وفنى دش - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجني عليها بإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخراً الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فاختمر في ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجنى عليها ولدى فتحها الباب كتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة، واستولى على المسروقات وفر هارباً، وأرشد عن (مبلغ مالى - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها - شاشة العرض)، وأضاف أنه أنفق جزءا من المبلغ المستولى عليه في سداد ديونه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.