مصرع طفل اصطدم بعامود إنارة خلال قيادته «تروسيكل» في الفيوم

على الرغم من صغر سنه، سمح له والده بقيادة «التروسيكل»، ليقوده ذهاباً وإياباً فرحاً بطفله الصغير الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، داعماً طفله بالعديد من كلمات التشجيع التي زادت من ثقة الطفل بنفسه، وجعلته يقود «التروسيكل»، بسرعة جنونية دون أن يأبه لحياته، وبينما يقود الطفل «مروان»، التروسيكل بسرعة فوجئ بوجود عامود إنارة ولم يتمكن من إيقاف التروسيكل أو السيطرة عليه واختلت عجلة القيادة بيده فاصطدم بالعامود بشدة ولقي مصرعه على الفور متأثراً بإصابته بنزيف داخلي.

بلاغ بتصادم تروسيكل بعامود إنارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من أهالي منطقة البارودية يفيد مصرع طفل في حادث تصادم مروع، إثر تصادم تروسيكل قيادة طفل صغير بعامود إنارة أمام منطقة المقابر.

الأمن ينتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وتبينّ إصابة الطفل «مروان.م»، 10 أعوام، بإصابات خطيرة جراء تعرضه لحادث مروع بتصادم تروسيكل كان يقوده بعامود إنارة بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم، وجرى استدعاء سيارة إسعاف.

الإسعاف تنقل الطفل المصاب للمستشفى

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ولكن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تقديم الإسعافات الأولية له إثر إصابته بنزيف داخلي.

نقل جثة الطفل إلى المشرحة

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمصرع طفل في حادث تصادم تروسيكل بعامود إنارة لتتولى التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.