حظك اليوم برج الأسد السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الأسد مهارات عالية في الحوار وأساليب الإقناع، كما أنه يمتاز بأناقته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.