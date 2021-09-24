اختفاء طفل من أمام منزل جده في الفيوم

حالة من الرعب والقلق سيطرت على أهالي قرية «العجميين» التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعد اختفاء طفل من أمام منزل جده، حيث كان في زيارة برفقة والديه لمنزل جده لوالده، وخرج للعب أمام المنزل واختفى بين طرفة عين وانتباهتها، وبدأت أسرته في البحث عنه لمدة ساعتين كاملتين ولكن دون أن يعثروا عليه، فيما أصيبت والدته بحالة من الفزع، ونشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي بمواصفاته والملابس التي كان يرتديها قبل اختفائه، قائلةً: «اللي يلاقيه ياخد اللي عاوزه أبوس على رجليكم».

اختفاء طفل في ظروف غامضة

وكان الطفل عمر أحمد عصام الجاحد، ذهب في زيارة رفقة والديه إلى منزل جده في قرية «العجميين» بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وخرج إلى خارج المنزل خلسةً، واختفى، وشنت أسرته حملة للبحث عنه في القرية، ولكن دون جدوى، فيما هرع أقاربه وقسموا نفسهم فرق للبحث عنه في القرية والقرى المجاورة.

"اللي يلاقيه ياخد اللي عاوزه"

وأعلنت الدكتورة هاجر الجاحد، والدة الطفل عمر في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اختفاء الطفل «عمر»، موضحةً أنّه كان يرتدي تي شيرت أصفر اللون، قائلةً: «أبوس على رجليكم عمر ابني متغيب في العجميين من ساعتين اللي يلاقيه ياخد اللي عاوزه أبوس على رجليكم»، مُطالبةً من يجده بإيصاله إلى منزل جده عصام محمد الجاحد، أو جده لوالدته عمر الجاحد بالمسلة، تاركةً أرقام هواتفهم لمن يراه أو يعثر عليه حتى يبلغهم.

تحرير محضر في حالة تغيبه 24 ساعة

على جانب آخر، أكدت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه سيتم تحرير محضر بالواقعة والتحرك بصورة رسمية للبحث عن الطفل إذا مر على اختفائه 24 ساعة، مؤكدين أنّه ربما يكون تاه في القرية لصغر سنه وعدم معرفته بشوارعها جيداً.