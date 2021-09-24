الرئيس التونسي يلغي حظر التجوال.. وقرارات جديدة بشأن غير الملقَّحين ضد كورونا

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وغرفة عمليات إدارة جائحة كورونا، إلغاء حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب تونس، بداية من غد السبت 25 سبتمبر 2021، في منتصف الليل، وذلك بعد نحو عام من فرضه في إطار الإجراءات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة الالتزام بتطبيق عدد من الإجراءات، شملت: السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح، وذلك حسبما ذكرت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تطبيق البروتوكولات والتباعد الجسدي

وشملت الإجراءات الواجب اتباعها أيضًا، تحديد طاقة الاستيعاب بـ50% بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل، وتطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

ونصت الإجراءات كذلك على إجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة، وإجبارية التلقيح للوافدين على تونس للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات، وتكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها، وتشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

المساعدات تتدفق على تونس لمواجهة كورونا

وكانت المساعدات تدفقت على تونس في الأسابيع الأخيرة من دول عربية وأوروبية عدة، وذلك لمساعدتها في جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وكان آخر هذه المساعدات من المملكة العربية السعودية التي سلمت تونس السبت الماضي، 5 مولدات أكسجين في إطار دعمها لجهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وتسلّمت تونس قبلها بأيام، وتحديدا يوم 13 سبتمبر 2021، دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بلغ عددها 200 ألف جرعة منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة «كوفاكس».