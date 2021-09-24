مصرع 3 أشخاص غرقا خلال 24 ساعة في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة 3 حوادث غرق خلال 24 ساعة الماضية، في مراكز أبو حمص، ودمنهور وإيتاي البارود، كان آخرها لعامل في قرية طلبمات برسيق التابعة، وقبلها غرق مسن داخل ترعة الخندق، وسقوط شاب في ترعة قرية البهي بشبرا النونة، وذلك أثناء حديثه في الهاتف المحمول، وجرى نقلهم إلى ثلاجات حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

لقى عامل مصرعه غرقا بترعة قرية نعيم بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يؤكد استقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه داخل قرية طلبمات برسيق التابعة لذات المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

تحديد هوية الغريق

بالانتقال والفحص تبين وصول صبرى أنور محمد علي، 50 عاما، جثة هامدة إثر غرقه، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

غرق مسن بدمنهور

كما غرق مسن مساء أمس، يدعى عبد الجواد السيد الفقي، 63 عاما، داخل ترعة الخندق بمدينة دمنهور، وجرى نقل بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض لمتابعة التحقيقات لمتابعة التحقيقات.

غرق شاب بإيتاي البارود

كما لقى الشاب ياسر عطية أحمد، 27 عاما، مصرعه غرقا إثر انزلاق قدمه بترعة قرية البهي بشبرا النونة، وذلك أثناء حديثه في الهاتف المحمول، وجرى نقل جثة إلى مستشفى إيتاي البارود، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.