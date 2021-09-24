بريد الوطن .. الأصل والفرع (قصة قصيرة)

جمعتهما الأقدار فى لقاء أدبى، أعطته رقم هاتفها المحمول، بدأت تتصل به، جاءت مكالماتها حول فلان، قال: فلانة غابت بعض الأيام.. لم تتصل كعادتها، بدأ فى كتابة قصة جديدة، اندمج مع قلمه وأوراقه، وفجأة قطع صوت هاتفها معايشته مع عالمه الأدبى، نظر تجاه ساعة الحائط، الساعة الثالثة فجراً، أمسك بهاتفه، رد: ألو، سألته: أنت سهران؟ أجابها: نعم، قالت: النوم غائب عن عينى، سألها: لماذا؟ أجابت: بافكر فى ترك المنزل والذهاب إلى الإسكندرية للعيش فيها، تعجب، وقال: وزوجك وأولادك، قالت: أنا زوجة على الورق فقط منذ أكثر من سنة، ومتردّدة فى ترك المنزل وأولادى للعيش مع والدهم، قال: حافظى على زوجك، فرضاه عليكِ سوف يدخلك الجنة، قالت بسخرية: من الذى قال ذلك؟ أجابها: تعاليم ديننا، لم تقتنع، وبدأت فى سرد مشكلاتها، شعر قلبه بعدم صدق كلامها، جاء صوت المؤذن من مكبر صوت المسجد المجاور لمنزله، استـأذن منها حتى يتمكن من الصلاة فى المسجد، استيقظت زوجته لصلاة الفجر، سألها: من يوجد أولاً.. الأصل أم الفرع؟ قالت: الأصل طبعاً، سألته زوجته: لماذا هذا السؤال؟ أجابها: لتأكيد قيمتك وتذكير نفسى، قبّل جبين زوجته، وانصرف.. إلى المسجد.

إبراهيم خليل إبراهيم

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