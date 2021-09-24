شاب بالأقصر يحتفل بتأييد حكم طلاقه من زوجته بوليمة مشويات مع أصدقائه

في واقعة تبدو غريبة على المجتمع الصعيدي، وتكاد تكون الأولى من نوعها، احتفل شاب من أهالي محافظة الأقصر، بحصوله على تأييد لحكم الطلاق ضد زوجته من محكمة الاستئناف بمحافظة الأقصر، عقب تقديم زوجته محضرًا رسميًا ضده بتبديد منقولات القائمة وطردها من شقة الزوجية رغم أنها على ذمته في تلك الفترة، وفوجئ الزوج عقب تطليقها بنحو 5 أشهر بصدور حكم غيابي ضده بالحبس سنة مع غرامة قدرها 1000 جنيه.

حكم بـ الحبس سنة وغرامة مالية

ويقول الزوج محمد العمدة، موظف بقطاع البترول، إنه عقب حصول طليقته السابقة على حكم ضده بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية، فوجئ بالحكم العام الماضي، معتبرًا إياه نصبا وابتزازا، فضلًا عن تقديمها شكوى رسمية في مقر عمله الرئيسي ليجد نفسه أمام محاولة للفصل من عمله، فضلًا عن مطالبته بدفع مبلغ مالي قدره 360 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات الخاصة بشقة الزوجية، مؤكدًا حصول طليقته على جميع حقوقها، سواء المنقولات أو المشغولات الذهبية الخاصة بها في غيابه عن المنزل، ثم حررت المحضر ضده.

وليمة مشويات..احتفال بـ حكم الطلاق

وأكد «العمدة» لـ«الوطن» أنه تم حينها تحديد جلسة، وحصل على حكم بالبراءة، حيث قدم أدلة تثبت صحة أقواله في مارس من العام الماضي، ثم قدمت طليقته استئنافا مرة أخرى على الحكم الصادر ببراءته، وتم تحديد جلسة قدم خلالها دليلا عبارة عن تسجيل صوتي لها تؤكد خلاله حصولها على كل شيء، فضلًا عن تقديم عقد الإيجار الخاصة بشقة الزوجية، وبالفعل حصل على تأييد لحكم البراءة الذي حصل عليه في المرة الأولى، واحتفل بحصوله على حكم البراءة من خلال مشاركة أصدقائه بوليمة مشويات وعشاء في أحد المطاعم بالمحافظة.