بنكا الأهلي ومصر يطلقان خدمة تسهيل الدفع الإلكتروني عبر «الهواتف»

أعلن بنكا الأهلي ومصر، طرح خدمات جديدة؛ للتسهيل على المواطنين استخدام وسائل دفع جديدة، عبر الهاتف المحمول، تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليا، واتساقا مع خطة مصر التنموية 2030 التي تهدف إلى دعم الشمول المالي وتمكين أصحاب الأعمال للعمل بشكل رقمي؛ مما يعزز من الاقتصاد المصري ككل.

وسائل دفع رقمية جديدة للموردين

وذكر البنك الأهلي المصري، أنه حصل على رخصة قبول الدفع لنقاط البيع الإلكترونية عبر تطبيق الهاتف المحمول Tap on Phone، ويقدم هذا وسائل دفع رقمية جديدة للموردين بدلا من طرق الدفع التقليدية.

وأكد البنك، حرصه على تطبيق أحدث معايير الجودة في مجال كافة الخدمات الرقمية التي يقدمها لعملائه، مضيفا أن الحصول على تلك الرخصة تعد انعكاسا لدور البنك الرائد في إتاحة كافة الخدمات الرقمية ومنها المدفوعات الإلكترونية وهو ما يأتي كخطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية البنك المتنامية في التحول الرقمي ودعم الشمول المالي، وتماشيًا مع مبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

خدمة جديدة Tap on Phone

من جانبه، أطلق بنك مصر خدمة جديدة «Tap on Phone»، التي تمكن التجار من استخدام هواتفهم الذكية، بشرط أن يكون مدعم بتقنية «NFC» كآلة نقاط بيع POS بطريقة سهلة وعملية وآمنة، وذلك بالشراكة مع شركة باي موب مقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية.

تحميل التطبيق الخاص بالخدمة على هاتفه الذكي المدعم بتقنية الـ NFC

وأوضح البنك أن فكرة الخدمة تأتي في أساسها على قيام التاجر بتحميل التطبيق الخاص بالخدمة على هاتفه الذكي المدعم بتقنية الـ NFC، التي تمكنه من قبول الأموال من أي بطاقة خصم أو ائتمان، عن طريق تمرير البطاقة البنكية على واجهة التطبيق ليقوم التطبيق بدوره بإتمام المعاملة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الدخول في تلك الشراكة، التي تستهدف تطبيق طرق الدفع الحديثة والمختلفة دائما والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية «Fin-Tech»، والتوجه نحو التحول الرقمي.