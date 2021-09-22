تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن طرق تقديم المرحلة الثالثة

أُعلنت أمس نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وللطلاب الناجحين، وبدأ اليوم تنسيق الجامعات 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل عن تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات 2021 لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

خطوات تسجيل الرغبات بـ المرحلة الثالثة 2021

في البداية يجب على الشخص تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثم النقر على أيقونة المرحلة الثالثة.

وبعدها يتم كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته.

ثم النقر على التشعيب (علمي، أدبي).

وكتابة البيانات المطلوبة مثل كتابة محافظة الإقامة، اسم المدرسة المقيد بها الطالب، والإدارة التعليمية، كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية.

ثم يجب على الطالب الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب، وكتابة 72 رغبة في استمارة التنسيق.

النقر على زر الحفظ وهذه آخر خطوة.

الكليات المتاحة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية (علوم ورياضيات) والشعبة الأدبية من معاهد حكومية، أبرزها ما يلي:

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي) الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) 6 أكتوبر، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر.

ومن ضمن الكليات المتاحة (الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية، إدارة وسكرتارية الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات، نظم المعلومات الإدارية الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة، الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة الأكاديمية الحديثة بالمعادي، قسم علوم حاسب رياضة الأكاديمية الحديثة بالمعادي، الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم، الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

وسيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهت أمس الثلاثاء، من نتائج تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من العام الجامعي الجديد.